Новосибирский планетарий представил снимок туманности Ориона

Сотрудники Большого новосибирского планетария вместе с учениками сделали детальный снимок туманности Ориона в ночь на 20 февраля.

Для съёмки использовали телескоп ТАЛ-75 с выдержкой 60 секунд.

Работа проходила под руководством специалиста планетария Андрея Никифорова, обработкой изображения занимался Александр Тюлькин. Съёмка стала частью практических занятий объединения «Практическая астрономия». Сообщение опубликовано на официальной странице учреждения во «ВКонтакте».

Ранее планетарий также впервые зафиксировал межзвёздную комету 3I/ATLAS — редкий объект, подобных которому в истории наблюдений было всего два.