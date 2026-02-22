Непотушенная сигарета унесла жизни 33 новосибирцев в прошлом году

Из-за неосторожного обращения с огнём в 2025 году в Новосибирской области произошло 3892 возгорания, что составило 65% от общего числа пожаров. Погибли 57 человек, еще 132 получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

По вине курильщиков в прошлом году зарегистрировано 327 пожаров, унесших жизни 33 человек, еще 14 пострадали. Трагическая тенденция сохраняется и в наступившем 2026 году: по оперативным данным, с начала года уже произошло 56 возгораний, погибли 8 человек, 6 получили травмы.

Жителям региона напомнили о правилах безопасности. Не курите в постели или сидя в кресле – сигарета может стать причиной возгорания одежды или мебели. Категорически запрещается бросать окурки с балконов, а также оставлять непотушенные сигареты в урнах и мусорных контейнерах. Нельзя использовать в качестве пепельницы бумажные кульки, коробки от спичек или сигарет.

Специалисты настоятельно рекомендуют устанавливать в жилье автономные дымовые пожарные извещатели, которые громким сигналом оповестят о задымлении. При обнаружении первых признаков пожара необходимо незамедлительно звонить по телефонам 101 или 112.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что за сутки в Новосибирской области потушили 10 пожаров.