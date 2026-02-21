Рекордное число спортсменов и невероятная энергетика. Как прошло Первенство Новосибирской области по боксу – фоторепортаж

С 16 по 20 февраля 2026 года наш город стал центром спортивных баталий, принимая Первенство Новосибирской области по боксу. Это знаковое событие, посвящённое 50-летию легендарного спортивного клуба «Север», собрало на ринге небывалое количество юных талантов.

В течение пяти дней за звание лучших боролись около 200 спортсменов, представляющих 20 спортивных школ и клубов региона. Турнир, организованный НРОО «Федерация бокса Новосибирской области» при поддержке ключевых спортивных ведомств региона, имел не только спортивное, но и значимое общественное значение, объединив ветеранов, действующих спортсменов и представителей власти.

На торжественном открытии соревнований присутствовали высокопоставленные гости, среди которых были министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов, председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев, а также представители законодательной власти и руководители спортивных организаций.

Особое внимание было уделено истории клуба «Север», который за полвека стал настоящей кузницей боксёров, воспитавшей плеяду выдающихся спортсменов, включая чемпиона мира Дениса Инкина. Главным тренером клуба на протяжении десятилетий остаётся Владимир Цыганцов, чьи заслуги в развитии бокса отмечены званием «Заслуженный работник физической культуры России».

Сергей Ахапов, министр спорта Новосибирской области, подчеркнул важность проведения соревнований для развития детско-юношеского спорта:

«Первенство, посвящённое такому знаковому юбилею, как 50-летие клуба «Север», – это не просто соревнования. Это дань уважения многолетней истории, традициям и тем людям, которые стояли у истоков этого замечательного клуба. Рекордное количество участников говорит о растущем интересе к боксу среди молодёжи, и наша задача – создавать все условия для их профессионального роста и развития».

Отборочный характер турнира придавал ему особую остроту. Спортсмены, занявшие первые и вторые места в своих весовых категориях, получили путёвку на первенство Сибирского федерального округа. Напряжённые поединки, демонстрирующие высокий уровень подготовки участников, завершились финальными боями, в которых за медали сражались 36 сильнейших боксёров.

Особо стоит отметить команду клуба «Север», чьи воспитанники показали выдающийся результат, добившись трёх золотых медалей и трёх первых мест в финале, продемонстрировав, что клуб продолжает оставаться на передовой региональной школы бокса.

Сергей Басалаев, президент СК «Север», выразил гордость за своих подопечных и масштаб прошедшего события:

«Полвека – это огромный срок, за который «Север» прошёл путь от скромного клуба до одной из ведущих спортивных организаций региона. Сегодня мы видим плоды многолетней работы наших тренеров, преданность спортсменов делу. Рекордное число участников – это подтверждение того, что бокс жив, что он привлекает новое поколение. Мы невероятно гордимся нашими ребятами, которые показали настоящий характер и волю к победе, а также всеми, кто поддерживал нас на этом пути».

Победители Первенства Новосибирской области по боксу:

Тарасов Андрей (Академия Бокса)

Озманян Артур (Академия бокса)

Полушин Илья (Динамо)

Плотников Савелий (Динамо)

Голоюхов Станислав (Искитим)

Прищенко Вадим (Первомаец)

Урюмчев Павел (Тигр)

Хайрулин Руслан (Коченёво)

Ковалёв Иван (Мир Бокса)

Кузин Данил (Искитим)

Бицкий Данил (Армада)

Касьянов Егор (Союз)

Пережогин Макар (Коченёво)

Жихарев Вадим (Север)

Пономарёв Фёдор (Север)

Григорьев Владислав (Искитим)

Отрешко Евгений (Карасук)

Специальные призы:

Лучший боксёр: Жихарев Вадим

За волю к победе: Михаил Цапко

Лучшая техника: Плотников Савелий

Приз зрительских симпатий: Тарасов Андрей

Первенство Новосибирской области по боксу, посвящённое 50-летию СК «Север», стало ярким праздником спорта, продемонстрировав высокий уровень развития бокса в регионе и подарив зрителям незабываемые эмоции.

