30 видов грибов запретят собирать новосибирцам с 1 сентября 2026 года

С наступлением осеннего сезона 2026 года жителям Новосибирской области придется быть особенно внимательными при сборе грибов. С 1 сентября вступают в силу изменения в Федеральный закон «Об охране окружающей среды», которые полностью запрещают добычу грибов, занесенных в Красную книгу, для личных целей. Как сообщили в пресс-службе Минприроды НСО, исключения составят лишь научные исследования, сбор для сохранения популяции или для обеспечения безопасности людей.

Под защиту государства попадут, около тридцати видов грибов, считающихся редкими или исчезающими. Среди них такие, как паутинник фиолетовый, трутовик лакированный, сморчковая шапочка коническая, мокруха розовая, звездовик ложноокаймлённый, мутинус собачий.

Инициатива направлена на сохранение биоразнообразия местной флоры и предотвращения неконтролируемого сбора исчезающих видов. Нарушителям грозят штрафы.

