сегодня
25 февраля, 11:17
пробки
4/10
погода
-31°C
курсы валют
usd 76.63 | eur 90.58
сегодня 09:42
общество

В Новосибирскую область вернулись аномальные холода до -42 градусов

Фото: Сиб.фм / Денис Шмаков
В Новосибирскую область в последние дни зимы пришли морозы. В ночные часы столбики термометров будут опускаться ниже -30 градусов, а иногда и ниже -40.

Ночью 26 февраля температура воздуха в регионе составит -32...-37 градусов, местами – до -42. Днём ожидается от -21 до -26 градусов.

В ночь на 27 февраля будет -28...-33, местами – около -38 градусов. В дневные часы «потеплеет» до -19...-24. Местами пройдёт небольшой снег.

В Новосибирске 26 февраля ночью прогнозируется от -32 до -34 градусов, в пригороде – до -36. Днём будет от -21 до -33 градусов.

Наталья Шлюшинская
журналист

