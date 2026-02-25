82.76% -1.2
сегодня
25 февраля, 16:32
сегодня 14:30
общество

Отмена занятий в школе, закрытие ледового городка и задержка самолётов. Аномальный мороз –40 градусов парализовал жизнь в Новосибирской области 25 февраля

Фото: Сиб.фм
Аномальные морозы до -40 градусов парализовали жизнь региона 25 февраля. Школьники остались дома, самолёты не летают по расписанию, а главный ледовый городок закрылся раньше срока — гулять по нему всё равно никто не хотел.

Школы на удалёнке из-за холода

В Татарском, Усть-Таркском, Барабинском и Чановском районах отменили подвоз детей в школы. Температура там опустилась до критических отметок. В областном центре немного теплее — около -37, но и этого хватило, чтобы ученики остались дома. В мэрии напомнили: при -25 не ходят начальные классы, при -30 — среднее звено, при -35 — старшеклассники.

Ледовый городок опустел

Главный новогодний аттракцион закрыли досрочно. Причина банальна — посетителей нет. В -37 гулять по ледовым скульптурам желающих не нашлось.

Аэропорт Толмачёво сбился с графика

Из-за морозов задерживаются несколько рейсов. Самолёт в Нерюнгри (R3 787) вместо 6 утра улетит только в 18:15. Борт из Сочи (FV 6641) прибудет с опозданием почти на пять часов. Рейсы из Благовещенска, Норильска и Петропавловска-Камчатского тоже сдвинулись — кто на 15 минут, кто на три часа.

Пассажирам рекомендуют сверяться с онлайн-табло и уточнять информацию у авиакомпаний.

Кристина Уколова
Журналист

