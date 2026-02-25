Кому в Новосибирской области повысят пенсию с 1 марта — перерасчёт коснётся десятков тысяч жителей

С 1 марта 2026 года отдельные категории пенсионеров получат увеличенные выплаты. Это не общая индексация, а адресный перерасчёт для тех, у кого в феврале изменились жизненные обстоятельства. Большинству пенсии пересчитают автоматически, но некоторым придётся обратиться в Социальный фонд.

Кто получит прибавку без заявления

Автоматически выплаты увеличат пенсионерам, которым в феврале исполнилось 80 лет. Фиксированная выплата к страховой пенсии для них удвоится — с нынешних 9 854 рублей до 19 169 рублей. Плюс ежемесячная компенсация за уход — 1 413 рублей. Итого прибавка составит около 11 тысяч рублей в месяц.

То же касается тех, кто в феврале впервые получил инвалидность I группы. Им также удвоят фиксированную выплату.

Пенсионеры, уволившиеся с работы в феврале, получат перерасчёт с учётом всех пропущенных за время работы индексаций. Размер прибавки зависит от стажа и накопленных пенсионных коэффициентов.

Кому нужно обратиться в СФР

Некоторым категориям для перерасчёта придётся подать заявление. Это касается пенсионеров, у которых появились иждивенцы, подтверждён северный или сельский стаж, а также многодетных матерей. В страховой стаж теперь полностью засчитываются периоды ухода за всеми детьми до полутора лет.

Отдельно в Социальном фонде напоминают о выплате матерям-героиням, вышедшим на пенсию. Им положена доплата в размере 36 500 рублей. Заявление необходимо подать не позднее 30 июня 2026 года.

Справка

Средний размер страховой пенсии в Новосибирской области сегодня составляет 27 117 рублей. Стоимость одного пенсионного коэффициента — 156,76 рубля, фиксированная выплата — 9 854 рубля.

Проверить размер пенсии можно в выписке из лицевого счёта на Госуслугах или на сайте Социального фонда.