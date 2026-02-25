82.76% -1.2
сегодня
25 февраля, 14:46
пробки
4/10
погода
-26°C
курсы валют
usd 76.63 | eur 90.58
сегодня 13:08
общество

В Новосибирске агроном Шубина раскрыла секрет хорошего цветения домашних растений

Фото: Сиб.фм / ru.freepik.com
Покупные цветы в горшках часто бывают источником вредителей.

Выращивание цветов на подоконнике — распространенное хобби среди россиян. Тем не менее, нередко домашние садоводы сталкиваются с проблемами выбора подходящих культур, обработки от вредителей и отсутствия цветения. Агроном Людмила Шубина рассказала Сиб.фм о том, как справиться с такими трудностями.

«Традиционно на подоконнике выращивают фиалки, фуксии, бегонии, герань, фикусы», — рассказала Шубина, — «Сейчас есть специализированные магазины, которые продают цветочные культуры для домашнего сада, поэтому достаточно поехать в какой-то магазин и приобрести себе пару-тройку культур. Потом их можно размножать».

По словам агронома, купить цветы для дома можно даже при небольшом бюджете. Тем не менее, при выборе растений следует быть внимательными — есть риск принести домой не только горшочек с цветком, но и кучку вредителей.

«Покупные цветы часто могут нести в себе каких-то вредителей: белокрылку, тлю, трипсов. медяницу, мучнистого чевреца. Поэтому очень внимательно нужно осмотреть все листики, чтобы они были здоровыми, крепкими», — объяснила Шубина.

Также она подчеркнула, что следует каждый месяц использовать подкормки, чтобы комнатные растения оставались крепкими и хорошо цвели.

Александра Моисеева
Журналист

