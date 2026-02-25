В Новосибирске разработали универсальные подиумы для фехтования на колясках

Новосибирский завод реабилитационного оборудования «СоюзТех» совместно с тренерами и паралимпийскими чемпионами России разработал универсальные подиумы для фехтования. Важной особенностью новинки стало то, что при её создании использовались исключительно материалы российского производства. Об этом сообщает «БФМ-Новосибирск».

Разработка качественного прототипа заняла несколько месяцев. Инженеры прошли путь от первых чертежей до трехмерного моделирования, применяя современные цифровые решения. В результате созданная командой специалистов и спортсменов конструкция поступила в промышленное производство.

Как рассказал генеральный директор завода Илья Гнатуша, при разработке были тщательно проработаны все предложения тренерского штаба и спортсменов, а также предложен механизм регулировки дистанции между платформами. По его словам, цифровые и инновационные инженерные решения помогли создать качественный прототип, который успешно прошел проверки и сертификацию. Несколько готовых изделий уже готовятся к отправке заказчикам в другие регионы России.

Изделия уже используются для тренировок. Их размеры, вес и простота сборки позволяют легко перевозить подиумы с места на место. Заслуженный тренер России и наставник сборной Новосибирской области по фехтованию на колясках Мурат Конурбаев отметил, что в конструкцию внесли все необходимые доработки с учётом опыта использования уже существующих подиумов. Он подчеркнул, что современные решения повысят качество тренировок и сделают платформы более удобными и универсальными.

Паралимпийский чемпион по фехтованию на колясках Максим Шабуров высоко оценил появление такого производства в регионе. По его мнению, это позволяет оперативно внедрять новые варианты тренировок с учетом всех необходимых требований и идей спортсменов.

