Новосибирский священник Нестеров рассказал о самых строгих запретах в пост

В период Великого поста для православных верующих действуют не только пищевые ограничения.

О смысле таких правил изданию nsk.aif.ru рассказал Георгий Нестеров, настоятель храма Серафима Саровского в Новосибирске.

По его словам, важно осознавать цель поста. Ограничения нужны не сами по себе, а как способ внутренней работы над собой. Священнослужитель отметил, что добровольный отказ от привычных вещей нередко приносит человеку ощущение большей свободы, поскольку помогает избавиться от зависимостей, и сегодня они связаны не только с едой.

Особое внимание он обратил на информационную нагрузку. Постоянное пребывание в интернете, зависимость от гаджетов и бесконечной ленты новостей приводят к переизбытку впечатлений и эмоциональному истощению. По мнению священника, взрослые способны контролировать себя усилием воли, тогда как дети оказываются более уязвимыми перед цифровым потоком.

Говоря о фильмах и книгах, Георгий Нестеров подчеркнул, что подход должен быть индивидуальным. Тем, кто раньше не уделял времени чтению, полезно заменить развлекательный контент художественной литературой. Тем же, кто регулярно читает, стоит обратить внимание на духовные тексты. Главное — выбрать то, что поможет пройти пост осознанно и с пользой для внутреннего состояния.