Карантин из-за бешенства ввели у новосибирского парка имени академика Синягина

В Новосибирске на территории, прилегающей к лесопарку академика Синягина, зафиксирован очаг опасного заболевания. На сайте регионального правительства опубликовано постановление за подписью губернатора о введении ограничительных мер в связи с карантином по бешенству.

Согласно документу, эпизоотическим очагом признан дом номер 13 в 7-м Гранатовом переулке. Карантинные мероприятия будут действовать до 20 апреля как в самом очаге, так и в радиусе 500 метров от него.

На этот период в эпизоотическом очаге вводятся строгие ограничения. В частности, запрещено лечение больных животных, восприимчивых к вирусу, а также посещение территории очага посторонними лицами. Кроме того, под запретом ввоз и вывоз животных, за исключением случаев, если они были вакцинированы против бешенства в течение 179 дней, предшествующих перевозке.

