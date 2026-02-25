82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
25 февраля, 11:16
пробки
4/10
погода
-31°C
курсы валют
usd 76.63 | eur 90.58
82.76% -1.2
сегодня
25 февраля, 11:16
пробки
4/10
погода
-31°C
курсы валют
usd 76.63 | eur 90.58
сегодня 07:52
общество

Карантин из-за бешенства ввели у новосибирского парка имени академика Синягина

Подпишитесь на Telegram-канал

В Новосибирске на территории, прилегающей к лесопарку академика Синягина, зафиксирован очаг опасного заболевания. На сайте регионального правительства опубликовано постановление за подписью губернатора о введении ограничительных мер в связи с карантином по бешенству.

Согласно документу, эпизоотическим очагом признан дом номер 13 в 7-м Гранатовом переулке. Карантинные мероприятия будут действовать до 20 апреля как в самом очаге, так и в радиусе 500 метров от него.

На этот период в эпизоотическом очаге вводятся строгие ограничения. В частности, запрещено лечение больных животных, восприимчивых к вирусу, а также посещение территории очага посторонними лицами. Кроме того, под запретом ввоз и вывоз животных, за исключением случаев, если они были вакцинированы против бешенства в течение 179 дней, предшествующих перевозке.

Ранее Сиб.фм сообщал о введении карантина по бешенству в Барабинске.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Наталья Шлюшинская
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.