В Барабинске под Новосибирском ввели карантин по бешенству

В Барабинске (Новосибирская область) зафиксирован новый очаг бешенства — вирус обнаружили в квартире жилого дома по адресу: улица Островского, 106. Распоряжение о введении карантина 19 февраля подписал губернатор Андрей Травников.

Карантинная зона установлена в радиусе одного километра от дома, что фактически охватывает центральную часть города. В неё попали колледж транспортных технологий, городской парк, а также здание администрации Барабинского района.

Доступ в квартиру, где выявлен очаг, запрещён для посторонних — туда могут войти только специалисты ветеринарной службы. Ограничения будут действовать до 19 апреля.

По данным ветеринарных служб, переносчиками вируса бешенства чаще всего становятся дикие животные — лисы и енотовидные собаки. От них инфекция может передаваться сельскохозяйственным и домашним животным, а при укусах — человеку. В случае заражения единственным способом предотвратить развитие болезни является срочная вакцинация. После появления первых симптомов бешенство неизлечимо.

6 февраля 2026 года Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору дала Новосибирской области статус «неблагополучной по пастереллёзу». Причина кроется в инфекционной обстановке в Черепановском и Карасукском районах области.

