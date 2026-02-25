82.76% -1.2
сегодня
25 февраля, 11:17
пробки
4/10
погода
-31°C
курсы валют
usd 76.63 | eur 90.58
сегодня 10:20
общество

В особой экономической зоне Новосибирска отремонтируют тысячи вагонов

Фото: Сиб.фм / Freepik
Компания «Ремтерминал», один из первых резидентов особой экономической зоны «Новосибирск», завершила первый этап создания вагоноремонтного комплекса. Об этом сообщили в региональном Минэкономразвития со ссылкой на ТАСС.

На текущем этапе запущен участок текущего отцепочного ремонта грузовых вагонов. Его мощность — 3 тысячи вагонов и 10 тысяч колёсных пар в год. Инвестиции превысили 100 миллионов рублей.

В этом году планируют завершить строительство колесно-роликового участка. После этого компания рассчитывает нарастить мощность до 5,4 тысячи вагонов и 14,4 тысячи колёсных пар. Оборудование оснастят системами интеллектуального машинного зрения.

Проект рассчитан на три этапа. Финальная цель — запуск собственного производства подвижного состава до 2032 года. На это потребуется порядка 3,5 миллиарда рублей.

Кристина Уколова
Журналист

