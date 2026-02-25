Новосибирский автоэксперт заявил о росте цен на иномарки на 20%

В Новосибирске ожидают заметный рост цен на автомобили иностранного производства.

По оценке автоэксперта Ильи Франка, уже с 1 апреля стоимость машин, ввозимых по параллельным схемам, может резко увеличиться. Речь идёт о подорожании в пределах 5–20% буквально за один день.

Об этом специалист сообщил в беседе с BFM-Новосибирск. По его словам, ключевым фактором станет изменение порядка начисления утилизационного сбора для автомобилей, поступающих в Россию через страны Евразийский экономический союз.

Эксперт прогнозирует сокращение предложения на рынке. В ближайшие недели у покупателей остаётся возможность приобрести импортные машины по текущим расценкам, после чего условия могут существенно измениться.

При этом ожидаемые корректировки не затронут автомобили российского производства или сборки. Новые правила коснутся именно ввоза иномарок через государства ЕАЭС. Частный импорт могут приравнять к коммерческому, что снизит выгоду от «серых» схем растаможки и фактически лишит покупателей прежней экономии.