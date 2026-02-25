82.76% -1.2
сегодня 13:15
общество

В Новосибирской области отменили занятия в школах из-за мороза -40 градусов

Фото: Сиб.фм
Аномальные холода заставили школьников остаться дома. В Татарском, Усть-Таркском, Барабинском и Чановском районах в среду, 25 февраля, отменили занятия. Причина — температура воздуха опустилась до критических отметок.

В региональном минобре напомнили правила: ученики начальной школы могут не ходить на уроки уже при -25°C и ниже. Для 5–9 классов порог отмены — от -30°C, а старшеклассники освобождаются от занятий только при -35°C и ниже.

В ведомстве подчеркнули, что пропуск по погоде не считается прогулом. Но родителей попросили обязательно предупредить классного руководителя или администрацию школы.

Кристина Уколова
Журналист

