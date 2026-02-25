82.76% -1.2
сегодня
25 февраля, 14:47
сегодня 13:55
общество

В Новосибирске компания «Воин в праве» попала под прицел Бастрыкина из-за обмана бойцов СВО

Фото: Сиб.фм / freepik.com
25 февраля председатель СК России потребовал доклада по уголовному делу о мошенничестве в отношении бойца СВО. По данным Сиб.фм, речь идёт о деятельности скандальной компании «Воин в праве», которая не выполнила обязательства по договору с солдатом.

«В соцмедиа размещено обращение военнослужащего, участвующего в специальной военной операции, к Председателю СК России. Мужчина сообщает, что заплатил миллион рублей одной из юридических организаций Новосибирска с целью защиты своих прав в вопросе оказания медицинской помощи в военном госпитале. Однако спустя длительное время юридические услуги не были оказаны, в связи с чем военнослужащий не получил необходимого лечения», —говорится в релизе СК.

Ранее боец СВО обратился к юристам «Воин в праве» и попал под уголовное дело о самоволке. Мужчину увезли в распределительный центр в Ростове, где решится его дальнейшая судьба. Сам сибиряк и его жена уверяют, что ни от кого не скрывались, а действовали согласно рекомендациям специалистов из новосибирской компании. О подобном случае Сиб.фм рассказала и омбудсмен Елена Зерняева. Она передала материалы по скандальной организации в военную прокуратуру.

Просьбу проверить «Воин в праве» Александру Бастрыкина направлял депутат новосибирского парламент Константин Терещенко.

Виктор Бобровников
Главный редактор

