Боец СВО из Новосибирска обратился к юристам «Воин в праве» и попал под уголовное дело о самоволке

Домой к бойцу СВО из Новосибирска Анатолию прибыли сотрудники военной комендатуры. Его посчитали дезертиром и завели уголовно дело об оставлении военной части. Мужчину увезли в распределительный центр в Ростове, где решится его дальнейшая судьба. Сам сибиряк и его жена уверяют, что ни от кого не скрывались, а действовали согласно рекомендациям специалистов из компании «Воин в праве», которым заплатили 290 тысяч за юридическое сопровождение. Подробности неоднозначной истории в материале Сиб.фм.

Анатолий прибыл домой в отпуск на рождение ребенка весной 2025 года. Мужчина хотел заодно лечь в госпиталь и пройти врачей для уточнения текущего состояния здоровья: последствия ранения давали о себе знать. Но в госпиталь не получалось записаться целый месяц. Тогда он решил обратиться за помощью к юристам, сослуживцы посоветовали ему компанию «Воин в праве».

«Мы с женой приехали на консультацию, принесли с собой имеющиеся документы по ранению и медицинским обследованиям. Юристы показали документы своему медику, который сказал, что все это подходит для расторжения контракта по состоянию здоровья. За полное юридическое сопровождение этого процесса они запросили 1,2 миллиона рублей. У нас таких денег не было, о чем мы и сообщили. Тогда нам сбросили цену до 750 тысяч рублей, на ней и остановились», — рассказал Анатолий Сиб.фм.

По заключенному договору (есть в распоряжении Сиб.фм) «Воин в праве» за 750 тысяч обязался подготовить и направить ходатайства в военный госпиталь, после прохождения врачебных комиссий подготовить и направить рапорт в военную часть и осуществить полное юридическое сопровождения до получения отметки «В» с красной печатью в военном билете.

«Ты в часть военную главное не суйся, мы все решим! Так они мне говорили, строили из себя блатных, везде у них типа знакомства. И в комендатуре, и в военном следствии, везде!», с рассказывал Сиб.фм Анатолий неделей ранее. Сейчас с ним связать не удаётся.

Деньги юристы согласились получать частями. На момент публикации этого материала Анатолий перевел им 290 тысяч рублей.

«Я с мужем ездила на эти консультации юристов. Они все время повторяли, что беспокоиться не о чем, говорили: «с нами вы в надежных руках». Гарантировали, что добьются списания по категории «В». Взяли все переговоры с военной частью на себя, туда ехать ни при каких обстоятельствах самим не надо. В ответ на наш вопрос о юридических последствиях неявки в часть сказали, что беспокоиться не о чем. А мы уши развесили, поверили на свое горе. В итоге из-за семи месяцев волокиты юристов «Воина в праве» на мужа завели уголовное дело, его арестовали и отправили распределительный центр в Ростов. Впереди у него судебное разбирательство, по итогам которого решится его судьба. Как говорят сослуживцы, скорее всего за такой залет мужа отправят в штурмовой отряд», — говорит жена Анатолия Татьяна.

По словам женщины, юристы из «Воина в вправе» отказались вернуть полученные деньги.

«Они сказали, что не согласны с тем, что с апреля ничего толком не сделали. Сказали, что направляли многочисленные запросы. А то, что результата не было, пункты договора не выполнены, это не их вина», — добавила Татьяна.

Юрист ПЦ «Алмаз-Новосибирск» Андрей Петров напоминает, что при отказе в добровольном порядке выполнить законные требования потребителя о возврате средств и расторжении договора суд может обязать компанию выплатить в 1,5-2 раза больше запрашиваемой суммы.

«Потребитель вправе требовать возмещения убытков, а в случае утраты интереса — отказаться от договора и требовать возврата денег, при этом исполнитель может быть привлечен к административной ответственности, а потребитель вправе требовать исполнения в натуре или возмещения убытков. В рассматриваемой ситуации убытки могут возникнуть в расходах на представителя», — пояснил Петров.

Сиб.фм позвонил за комментарием по ситуации с Анатолием в «Воин в праве». С редакцией обещали связаться. При получении обратной связи материала будет дополнен.

Также редакция направила запрос в военный комиссариат по поводу дальнейшей судьбы Анатолия.

26 ноября другой боец СВО из Новосибирска заявил, что юристы «Воина в праве» взяли у него 300 тысяч рублей, обязательства по договору не исполнили и пытались подсунуть его жене поддельный документ при расторжении договора. А депутат новосибирского Заксобрания Константин Терещенко обратился к Бастрыкину с просьбой проверить «Воина в праве».