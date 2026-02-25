82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
25 февраля, 16:32
пробки
4/10
погода
-25°C
курсы валют
usd 76.63 | eur 90.58
82.76% -1.2
сегодня
25 февраля, 16:32
пробки
4/10
погода
-25°C
курсы валют
usd 76.63 | eur 90.58
сегодня 15:13
общество

Мэрия Новосибирска отказала в согласовании митинга против блокировки Telegram

Фото: Сиб.фм / freepik.com
Подпишитесь на Telegram-канал

В мэрии Новосибирска отказали согласовать заявку на проведение митинга против блокировки мессенджера Телеграм. Об этом Сиб.фм рассказали в муниципалитете, уточнив, то заявителем была не общественная организация, а рядовой гражданин.

«Указанные уведомление и заявка мэрией города Новосибирска не согласованы в соответствии с действующим законодательством», — сообщили в мэрии.

Сиб.фм запросил сослаться на конкретные нормы права, аргументирующие отказ. При получении ответа мэрии на уточняющий вопрос материал будет дополнен. Заявка подавалась на 1 марта.

Сегодня министр цифрового развития и связи Сергей Цукарь в эксклюзивном интервью «Сиб.фм» заявил, что причиной возможной блокировки мессенджера Telegram на территории региона является систематическое нарушение российского законодательства.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Виктор Бобровников
Главный редактор

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.