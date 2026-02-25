Мэрия Новосибирска отказала в согласовании митинга против блокировки Telegram

В мэрии Новосибирска отказали согласовать заявку на проведение митинга против блокировки мессенджера Телеграм. Об этом Сиб.фм рассказали в муниципалитете, уточнив, то заявителем была не общественная организация, а рядовой гражданин.

«Указанные уведомление и заявка мэрией города Новосибирска не согласованы в соответствии с действующим законодательством», — сообщили в мэрии.

Сиб.фм запросил сослаться на конкретные нормы права, аргументирующие отказ. При получении ответа мэрии на уточняющий вопрос материал будет дополнен. Заявка подавалась на 1 марта.

Сегодня министр цифрового развития и связи Сергей Цукарь в эксклюзивном интервью «Сиб.фм» заявил, что причиной возможной блокировки мессенджера Telegram на территории региона является систематическое нарушение российского законодательства.