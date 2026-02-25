82.76% -1.2
сегодня 17:00
общество

Роскосмос показал, как новосибирская женщина-космонавт Анна Кикина готовится к полётам: эксклюзивные кадры тренировок

Фото: ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А.Гагарина»
Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала уникальные снимки, на которых запечатлена подготовка первой женщины-космонавта из Новосибирска Анны Кикиной. На кадрах — изнурительные тренировки в Центре подготовки космонавтов: отработка действий в невесомости, технические испытания и работа в условиях, максимально приближенных к космическим.

Фоторепортаж показывает, какой путь проходит сибирячка, ставшая настоящим символом города. Кикина давно заслужила звание народной героини — её имя известно далеко за пределами региона.

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
