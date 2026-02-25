Опубликованы кадры автомобиля в огне в центре Новосибирска

Черным дымом затянуло часть улицы.

25 февраля в Новосибирске на Красном проспекте взорвался автомобиль. Инцидент произошел в районе здания Новосибирского Облпотребсоюза. О случившемся Сиб.фм рассказали очевидцы страшного события.

По их словам, возгорание произошло около четырех часов дня.

Видео горящего автомобиля было опубликовано в канале «Город 54» в МАХ. На нем зафиксированы клубы черного дыма и машина, окруженная языками пламени.

«Всё в черном дыму, пробка огромная, горит машина», – рассказал один из очевидцев происшествия.

На место оперативно выехали пожарные. На момент публикации причины возгорания неизвестны.

Ранее в Новосибирске под окнами жилого дома загорелся автомобиль.