Миколог из Новосибирска объяснил, почему новый закон о грибах — ошибка

С 1 сентября в силу вступают поправки в Федеральный закон «Об охране окружающей среды», которые вводят полный запрет на сбор грибов, занесённых в Красную книгу. Под защиту попали около 30 редких видов, включая паутинник фиолетовый, трутовик лакированный, сморчковую шапочку коническую и мокруху розовую. В Минприроды Новосибирской области пояснили, что инициатива направлена на сохранение биоразнообразия.

Однако миколог Степан Жаринов в интервью BFM-Новосибирск назвал эти меры нереализуемыми и научно несостоятельными. По его словам, применить закон на практике почти невозможно.

«Для его реализации потребуются специалисты, способные в полевых условиях отличить редкий гриб от обычного двойника, а это требует серьёзной подготовки и часто — лабораторного оборудования. Кроме того, грибы быстро портятся, что делает последующую экспертизу некорректной», — пояснил эксперт.

Жаринов уверен, что авторы закона допустили методологическую ошибку, механически перенеся принципы охраны растений и животных на грибы.

«Сбор плодовых тел не вредит грибнице. Напротив, грибница стремится компенсировать потерю и формирует новые плодовые тела, распространяя больше спор. Запрет на сбор грибов ради их сохранения — это как запрещать собирать яблоки, чтобы сохранить яблоню», — провёл аналогию специалист.

Он также отметил, что наибольшее количество грибов обычно встречается именно в часто посещаемых грибниками местах, так как сбор способствует распространению спор. Вместо штрафов, по мнению миколога, стоило бы поощрять внимательных грибников, которые могут отмечать места находок редких видов для мониторинга.

Эксперт напомнил о реальной угрозе: гораздо важнее было бы усилить просвещение о действительно смертельно опасных видах, которые часто путают со съедобными — таких как бледная поганка, мухомор зелёный или серно-жёлтый опёнок. Это спасло бы куда больше жизней, чем запрет на сбор редких, но безобидных грибов.

За нарушение гражданам грозят штрафы от 1 до 3 тысяч рублей, должностным лицам — до 30 тысяч, организациям — до 100 тысяч рублей. Исключения сделаны только для научных исследований и мероприятий по сохранению популяций.