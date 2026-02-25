В Новосибирской области открылось новое отделение для реабилитации детей с ограничениями по здоровью

В Новосибирской области заработало новое отделение реабилитации для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Подразделение открыто на базе центра «Морской залив» и стало третьим в структуре учреждения. Филиал ориентирован на детей дошкольного возраста и оказывает комплексную медико-психолого-педагогическую помощь.

Заместитель министра труда и социального развития региона Евгения Марущак отметила, что запуск отделения усиливает систему ранней поддержки. По её словам, особый акцент сделан на работе с маленькими детьми, поскольку именно в этом возрасте формируются ключевые навыки и основы дальнейшего развития.

Курс реабилитации рассчитан на 15 дней. Он включает диагностику, подготовку индивидуальной программы и последующее наблюдение. Предусмотрены консультации врачей, массаж, физиотерапевтические процедуры, занятия по адаптивной физкультуре, а также обучение родителей навыкам ухода. Работа организована в формате полустационара, что позволяет сочетать интенсивные занятия с пребыванием ребёнка дома.

В региональном правительстве подчёркивают, что поддержка семей, воспитывающих детей с особенностями развития, остаётся одним из приоритетов нацпроекта «Семья».