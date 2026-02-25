Новые правила призыва в армию с 1 апреля: что изменилось и кому положена отсрочка

Весенний призыв в армию стартует в России 1 апреля 2026 года и продлится до 15 июля — впервые по обновленным правилам, которые обязывают призывников самостоятельно являться в военкомат и сообщать о каждом выезде из города дольше трех месяцев. Рассказываем, что изменилось в призыве, какие штрафы грозят уклонистам и кто получит отсрочку.

Круглогодичный призыв и сроки отправки в войска

С 2026 года Россия перешла на круглогодичный призыв: медицинские освидетельствования и заседания призывных комиссий проводятся с 1 января по 31 декабря. Отправка новобранцев в войска по-прежнему ограничена двумя сезонами — весенним и осенним. Для жителей районов Крайнего Севера и педагогических работников призыв начинается позже, с 1 мая.

Призыву подлежат мужчины от 18 до 30 лет (не включительно). Верхнюю границу подняли с 27 до 30 лет еще в 2024 году, и она остается в силе. Срок службы не изменился — 12 месяцев. Всего в 2026 году планируется призвать 261 тысячу срочников согласно приказу министра обороны Андрея Белоусова.

Новые обязанности призывников

У призывников появились две принципиально новые обязанности. Первая — самостоятельная явка в военкомат для сверки данных, если в период призыва повестка не поступила. Вторая — уведомление комиссариата о любом отъезде с места жительства более чем на три месяца.

Срок для явки по электронной повестке, размещенной в государственном реестре, составляет 30 дней с момента публикации. По запросу гражданина военкомат обязан выдать выписку из реестра воинского учета в бумажном или электронном виде.

Кому положены отсрочки

Временные отсрочки получают несколько категорий граждан: мужчины с одним ребенком и беременной женой (срок беременности не менее 26 недель), опекуны несовершеннолетних братьев или сестер, сотрудники МВД, ФСИН, прокуратуры, СКР и других силовых структур на время службы, депутаты, сенаторы и зарегистрированные кандидаты на выборные должности. Студенты-очники аккредитованных школ, колледжей, вузов и аспирантуры также сохраняют право на отсрочку.

Полностью освобождаются от службы граждане, признанные ограниченно годными по здоровью, и те, кто уже прошел военную службу в России или в другом государстве по международным договорам.

Штрафы и уголовная ответственность за уклонение

Неявка по повестке без уважительной причины грозит штрафом от 10 до 30 тысяч рублей. Такой же штраф предусмотрен за непостановку на учет при смене места жительства. Несообщение об изменении семейного положения, места работы или образования обойдется в 1–5 тысяч рублей.

Уголовная ответственность по статье 328 УК РФ наступает при систематическом уклонении — как правило, после двукратной неявки по врученной повестке. Санкции серьезнее: штраф до 200 тысяч рублей или в размере дохода за 18 месяцев, принудительные работы до двух лет, арест до шести месяцев или лишение свободы до двух лет. На практике суды чаще назначают штрафы. Однократная неявка уклонением не считается — для уголовного дела нужен доказанный умысел.

Направят ли срочников на СВО

Военный комиссар Новосибирской области Евгений Кудрявцев подтвердил: срочники проходят службу исключительно на территории России в пунктах постоянной дислокации. Комплектование подразделений в зоне СВО идет за счет добровольцев и контрактников. Принуждение к подписанию контракта незаконно — при выявлении таких фактов гражданам рекомендовано обращаться в военную прокуратуру.