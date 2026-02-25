82.76% -1.2
общество

В Новосибирской области продолжат капитальный ремонт трассы, которая ведет к Алтаю

Фото: Сиб.фм / ТУАД НСО
В Чистоозерном районе Новосибирской области продолжатся работы по ремонту автодороги «992 км а/д Р-254 – Купино – Карасук».

В настоящий момент ведётся подготовка проектной документации. Об этом сообщили в пресс-службе территориального управления автомобильных дорог региона.

Следующий этап охватит участок с 45-го по 48-й километр, соединяющий Татарск и Чистоозерное в районе Табулги. От него есть выезд на федеральную трассу Р-254 «Иртыш» и дорогу «Новосибирск – Кочки – Павлодар». После завершения проектирования и прохождения государственной экспертизы будут определены точные сроки начала строительно-монтажных работ. Ремонт планируется завершить к 2027 году.

Главным приоритетом станет организация подъезда с асфальтобетонным покрытием — сейчас участок имеет щебёночное покрытие.

Автодорога играет стратегическую роль для региона, соединяя пять районов — Татарский, Чистоозерный, Купинский, Баганский и Карасукский. Она обеспечивает транзит грузов и пассажиропоток из европейской части России в южные районы области, а также в направлении Республики Алтай и Казахстана.

Игорь Кириченко
Журналист

