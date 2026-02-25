Масштабная индексация пенсии, новые штрафы для дачников: что еще изменится с 1 марта

С 1 марта 2026 года в России вступают в силу более 30 федеральных законов, которые затронут всех жителей страны. Нововведения касаются пенсий, сроков оплаты ЖКХ, онлайн-подписок, штрафов для дачников и прав авиапассажиров, следует из опубликованных нормативных актов. Рассказываем, что изменится.

Пенсии

Пенсионерам, которым в феврале исполнилось 80 лет, удвоят фиксированную выплату — с 9 854 до 19 169 рублей. С учётом компенсации за уход (1 413 рублей) ежемесячная прибавка составит около 10 998 рублей. Перерасчёт произойдёт автоматически, без заявлений. Его также получат граждане с I группой инвалидности, установленной в феврале.

Оплата ЖКХ

Срок оплаты коммунальных услуг сдвинется с 10-го на 15-е число каждого месяца, а квитанции начнут приходить 5-го числа вместо 1-го. Менять эти даты управляющие компании не вправе.

Онлайн-подписки

Закон № 376-ФЗ запретит онлайн-сервисам автоматически списывать деньги за подписку, если пользователь отвязал карту. Все платформы обязаны обеспечить простой отказ от подписки в личном кабинете — без звонков и обращений.

Штрафы за борщевик

Собственники земельных участков обязаны уничтожать борщевик и другие инвазивные растения. За бездействие юридическим лицам грозит штраф до 700 000 рублей, для граждан размер санкций также установлен.

Авиапассажиры с детьми

Авиакомпании обязаны бесплатно предоставлять соседние места семьям с детьми до 12 лет. Покупки из duty-free и детскую коляску разрешат провозить на борту без ограничений.

Микрозаймы

Микрофинансовые организации начнут идентифицировать заёмщиков через Единую биометрическую систему при выдаче онлайн-займов на сумму до 1 млн рублей — для защиты от мошенников, оформляющих кредиты на чужие документы.