Новосибирская область не пострадала от технического сбоя в работе СФР

Масштабный технический сбой произошел в работе Социального фонда России.

Как сообщается, из-за этого жители нескольких регионов не смогли вовремя получить детские пособия и выплаты по больничным листам. Проблемы, в частности, затронули пособия для работающих родителей детей до полутора лет. Обычно эти средства приходят восьмого числа каждого месяца, однако в июне часть россиян осталась без выплат в установленный срок. Сложности также коснулись оплаты больничных листов.

Новосибирцев же проблема обошла стороной. В отделении СФР по Новосибирской области журналистам заявили, что регион сбой не затронул. По данным ведомства, перечисление пособий прошло восьмого июня в штатном режиме, согласно утверждённому графику.

Ранее сообщалось, что Сбер прокомментировал массовый сбой в Новосибирске.