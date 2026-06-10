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общество

Новосибирская область не пострадала от технического сбоя в работе СФР

Фото: Сиб.фм
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Масштабный технический сбой произошел в работе Социального фонда России.

Как сообщается, из-за этого жители нескольких регионов не смогли вовремя получить детские пособия и выплаты по больничным листам. Проблемы, в частности, затронули пособия для работающих родителей детей до полутора лет. Обычно эти средства приходят восьмого числа каждого месяца, однако в июне часть россиян осталась без выплат в установленный срок. Сложности также коснулись оплаты больничных листов.

Новосибирцев же проблема обошла стороной. В отделении СФР по Новосибирской области журналистам заявили, что регион сбой не затронул. По данным ведомства, перечисление пособий прошло восьмого июня в штатном режиме, согласно утверждённому графику.

Ранее сообщалось, что Сбер прокомментировал массовый сбой в Новосибирске.

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Кристина Уколова
Журналист

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