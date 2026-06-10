Житель Новосибирской области отправился в колонию за обман пенсионеров с заменой элекрооборудования

Куйбышевский районный суд вынес обвинительный приговор местному жителю, который пользовался доверчивостью пожилых людей. Как сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области, мужчину признали виновным в четырёх эпизодах мошенничества.

Как установило следствие, в октябре 2025 года злоумышленник ходил по домам и создавал видимость проверки электросетей и приборов. Он убеждал пенсионеров, что для защиты имущества и обеспечения личной безопасности им жизненно необходим дорогостоящий цифровой прибор. Цена устройства вместе с установкой составляла почти десять тысяч рублей, тогда как реальная его стоимость не превышала 544 рублей. При этом мошенник знал, что прибор свободно продаётся в магазинах и не требует специального монтажа.

В результате преступных действий потерпевшим причинён значительный материальный ущерб.

Суд приговорил сибиряка к двум годам и восьми месяцам колонии строгого режима. Сразу после оглашения приговора 8 июня его взяли под стражу в зале суда. Приговор ещё не вступил в законную силу.