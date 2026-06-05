«Не поздно!»: Агроном Илья Воробьев — о том, что сажать в июне под Новосибирском, как спасти урожай от тли и не остаться без банок на зиму

Июнь в Новосибирске выдался противоречивым: после холодного мая земля прогрелась только к концу первой недели лета. Многие дачники паникуют: «Огурцы не взошли, капусту съела блошка, а на смородине — тля». Мы поговорили с агрономом Ильей Воробьевым, чтобы понять, как все исправить и получить урожай, который не стыдно ставить на стол и закрывать в банки.

— Илья, главный вопрос, который сейчас мучает сибиряков: в июне еще не поздно сажать?

– Для Новосибирска июнь — это основной посевной месяц, а не аварийный. То, что мы привыкли сеять в мае — это лотерея, выигрыш возможен только в очень теплую весну. У нас риск заморозков до 10-12 июня. Поэтому я всегда говорю: спокойно сажаем в первой-второй декаде июня.

Что сажать прямо сейчас (первая неделя июня 2026):

1. Огурцы. Только рассадой (25-30 дней) или сухими семенами в теплицу/под укрытие на высокие грядки. Сорта выбирайте «сибирские» — «Муравей», «Клавдия», «Кузнечик». Они выдерживают стресс от перепада температур.

2. Тыква и кабачки. Лучше рассадой. Кабачки сею семенами в грунт после 10 июня — до этого велик риск загнивания в холодной земле.

3. Капуста. Среднеспелые и поздние сорта (для квашения и хранения) сажаем рассадой в открытый грунт до 10-15 июня. «Слава», «Подарок», «Московская поздняя-15» — успевают вызреть.

4. Редис и зелень. Высеваем укроп, салат, кинзу, петрушку, листовую горчицу. В июне световой день длинный — выбирайте сорта, устойчивые к цветушности.

5. Морковь. Для зимнего хранения сеем сейчас. Ей нужна влажная земля и +15...+20 °С. Если опоздаете — уйдет в ботву или будет «волосатой».

6. Фасоль и горох. Только кустовые сорта фасоли — в июне, под пленку.

— Июнь — еще и время атак вредителей. Тля — это бич всех новосибирских садов. Как с ней бороться без химии?

– Давайте сразу договоримся: «химия» — это не ругательство, если применять препараты строго по инструкции до цветения. Но если вы принципиально «за органику», то июнь — идеальное время, чтобы использовать биологические методы. Химия в июне неэффективна, потому что часть вредителей уже внутри тканей растения.

Моя схема от тли и гусениц (эффект проверен годами):

1. Биопрепараты. Сейчас, при температуре выше +15..+18 °С, работают Битоксибациллин (БТБ) и Фитоверм. Они парализуют пищеварение вредителя. Чередуйте их каждые 7-10 дней.

2. Народный способ: настой табака + чеснок. 200 г махорки или листьев табака залить ведром горячей воды, настоять сутки, добавить 50 г тертого хозяйственного мыла. Опрыскивать вечером, когда нет солнца.

3. Главный секрет — муравьи. Тлю приносят муравьи. Моя рекомендация: найдите муравейник на участке. Заливаете раствором борной кислоты с сахаром (1 ст. л. кислоты на литр воды + сахар). Или ставите приманки. Победите муравьев — тля исчезнет на 80%.

4. Против крестоцветной блошки (на редисе и капусте). Зола + табачная пыль в пропорции 1:1. Опыляйте грядки каждое утро по росе. Или накройте грядку лутрасилом-17.

— Как вырастить богатый урожай в условиях сибирского лета? Есть ли какие-то «революционные» приемы?

– Никакой революции. Есть скучная и честная работа. Но есть три столпа успеха, которые я называю «Система трёх П»:

1. Перец. Нет, я не о культуре. Я о перегное и компосте. В Сибири почвы бедны органикой. Ваша цель: за лето внести 2-3 ведра перепревшего компоста на квадратный метр грядки. Я использую «горячий» компост — закладываю в бурты сорняки, ботву, бумагу.

2. Полив. Главная ошибка — поверхностный полив каждый день дождеванием. Так образуется корка, развивается корневая гниль. Правило: поливать редко, но глубоко. Под томаты, перцы, огурцы — 1 раз в 5-7 дней (в жару — 2 раза), но по 10–15 литров под каждый куст.

3. Подкормки. Июнь — старт наращивания зелени. Первая подкормка: настой коровяка (1:10) или крапивы (настоять 7 дней) — через 2 недели после высадки рассады. Вторая подкормка: через 10 дней после первой — зольный настой (1 стакан золы на 10 л воды) для калия и фосфора. Азотные удобрения (мочевину) прекращаем вносить уже с середины июля — иначе будут жирные листья и ни одного плода.

— Последний вопрос. Что бы вы посоветовали новосибирцам, которые боятся остаться без урожая из-за «аномального» июня?

– Не бояться. Июнь 2026 года — это норма. У нас не черноземье. Я скажу жестко: если вы до сих пор не посадили перцы или томаты в открытый грунт — не мучайте растения. Томаты в ОГ в Сибири — это рулетка. Сажайте скороспелые гибриды (например, «Сибирский скороспелый») и обязательно пасынкуйте, чтобы осталось 2-3 стебля.

И последнее: не гонитесь за рекордами. Ваша задача — снять 3 ведра огурцов, 10 кг кабачков, ведро помидор и банку смородины. Для этого нужно не махать лопатой, а вовремя мульчировать (сеном, опилками, черной пленкой). Мульча сохранит влагу и убьет сорняки.