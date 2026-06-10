Силовики накрыли в Татарске склад с контрафактом на 3,6 миллиона рублей

В Татарске Новосибирской области возбудили уголовное дело по факту незаконного изготовления акцизных маркировок для контрафактной продукции.

Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры 10 июня. По версии следствия, неустановленная группа лиц изготавливала поддельные маркировки для сигарет и алкоголя сомнительного происхождения, которые планировала сбывать.

Силовики накрыли склад с контрафактом. Правоохранители обнаружили 12 тысяч пачек сигарет и 3,7 тысячи бутылок алкоголя общей стоимостью 3,6 миллиона рублей. При этом на табачную продукцию фигуранты успели наклеить фальшивые акцизные маркировки. В отделе полиции Татарска возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 6 статьи 327.1 УК РФ (использование для маркировки табачной продукции заведомо поддельных акцизных марок). Расследование находится на контроле Татарской межрайонной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что конфликт в сельском клубе закончился стрельбой из ружья.