Новую подстанцию скорой помощи в Первомайском районе Новосибирска построят к 2027 году

В Первомайском районе Новосибирска появится новая подстанция скорой помощи — объект планируют сдать в эксплуатацию к 2027 году.

Девятого июня региональный Минстрой объявил тендер на поиск подрядчика для реализации этого проекта. Максимальная цена контракта установлена в размере 265,8 миллиона рублей.

Согласно техническому заданию, победителю торгов предстоит построить здание самой подстанции и котельную, заасфальтировать прилегающую территорию и провести озеленение. Участок под застройку уже выделен на улице Центральной — его площадь составляет 3,5 тысячи квадратных метров. Все работы необходимо завершить до 27 сентября 2027 года.

Ранее сообщалось, что Новосибирская скорая помощь ускорилась в 10 раз.