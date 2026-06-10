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общество

Власти Новосибирска признали аварийным дом №264 на улице Якушева

Фото: magnific.com/ru/author/freepik / опубликовано на Сиб.фм
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Многоквартирный дом №264 на улице Якушева в Новосибирске признали аварийным и подлежащим сносу. Постановление об этом появилось на городском портале правовой информации.

Департаменту строительства и архитектуры поручено осуществить расселение жильцов в срок до 2037 года включительно. Администрация Октябрьского района должна передать в департамент технический паспорт строения, а также полные сведения о проживающих там гражданах и документальные основания их заселения в квартиры.

По информации сервиса «2ГИС», двухэтажное здание было построено ещё в 1958 году.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске снесут старинные ясли «Печатник» у Красного проспекта.

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Наталья Шлюшинская
журналист

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