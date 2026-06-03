В Новосибирске снесут старинные ясли «Печатник» у Красного проспекта

В Новосибирске планируют снести двухэтажное деревянное здание на улице Свердлова, 19. Раньше там находились ясли товарищества «Печатник». Дом построили не меньше ста лет назад.

ГКУ «Фонд имущества Новосибирской области» объявило конкурс на разработку проекта сноса. Документы разместили на сайте госзакупок. Заявки от участников принимают до 10 июня. Начальная цена контракта составляет 257 729 тысяч рублей. Об этом сообщают «Новосибирские новости».

В проекте контракта указано, что исполнитель должен подготовить проект организации работ и сметную документацию. На выполнение задания отводится 30 календарных дней.

Здание стоит в 70 метрах от Красного проспекта. Его возвели в 1920-х годах. В последние годы оно использовалось как административное помещение.

В 2021 году инспекция по охране объектов культурного наследия Новосибирской области не признала здание памятником истории. Эксперты не нашли у объекта признаков культурной или исторической ценности. После этого объект не включили в список выявленных памятников.

При этом краевед Константин Голодяев и архитектор Игорь Поповский подавали заявление на проверку здания. Они считают, что постройка интересна тем, что сохранила свой первоначальный внешний вид.