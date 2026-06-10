На Новосибирском водохранилище в разгар нереста с поличным поймали браконьера

Транспортные полицейские во время патрулирования акватории Новосибирского водохранилища вблизи села Боровое задержали с поличным подозреваемого в браконьерстве. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СФО.

48-летний мужчина вёл незаконный промысел в период нереста, используя запрещённое орудие лова — сеть. Злоумышленник успел добыть восемь лещей и два судака. Согласно подсчётам, ущерб водным биологическим ресурсам страны превысил 21 тысячу рублей.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 256 УК РФ о незаконном вылове водных биоресурсов. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание вплоть до лишения свободы на срок два года.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирской области будут судить браконьера, застрелившего косулю и барсука в Караканском бору.