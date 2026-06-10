82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
10 июня, 13:13
пробки
6/10
погода
+29.6°C
курсы валют
usd 73.34 | eur 85.12
82.76% -1.2
сегодня
10 июня, 13:13
пробки
6/10
погода
+29.6°C
курсы валют
usd 73.34 | eur 85.12
сегодня 09:50
общество

На Новосибирском водохранилище в разгар нереста с поличным поймали браконьера

Фото: УТ МВД России по СФО / опубликовано на Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

Транспортные полицейские во время патрулирования акватории Новосибирского водохранилища вблизи села Боровое задержали с поличным подозреваемого в браконьерстве. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СФО.

48-летний мужчина вёл незаконный промысел в период нереста, используя запрещённое орудие лова — сеть. Злоумышленник успел добыть восемь лещей и два судака. Согласно подсчётам, ущерб водным биологическим ресурсам страны превысил 21 тысячу рублей.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 256 УК РФ о незаконном вылове водных биоресурсов. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание вплоть до лишения свободы на срок два года.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирской области будут судить браконьера, застрелившего косулю и барсука в Караканском бору.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в max

Наталья Шлюшинская
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.