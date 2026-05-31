В Новосибирской области будут судить браконьера, застрелившего косулю и барсука в Караканском бору

В суд ушло уголовное дело в отношении 62-летнего Новосибирской области, устроившего незаконную охоту в «Караканском бору». Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Мужчине вменяется нарушение сразу нескольких пунктов части 1 статьи 258 УК РФ – браконьерство с причинением крупного ущерба, совершённое с применением механического транспортного средства на особо охраняемой природной территории.

По версии следствия, инцидент произошёл 9 ноября 2025 года. Не имея соответствующего разрешения, фигурант вооружился охотничьим карабином и застрелил барсука и сибирскую косулю в природном парке «Караканский бор». После он при помощи ножа разделал тушу копытного прямо на месте, упаковал фрагменты в мешок и погрузил добычу в свой автомобиль. Однако скрыться злоумышленнику не удалось: по пути домой его задержал охотовед. Сумма ущерба, нанесённого охотничьим ресурсам региона, составила 284 тысячи рублей.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину и уже частично возместил причинённый вред. Тем не менее, по ходатайству следствия на транспортное средство, использовавшееся для перевозки незаконной добычи, был наложен арест. Теперь судьбу мужчины определит мировой судья Сузунского района. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.