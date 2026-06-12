Мэр Новосибирска и губернатор региона обратились к жителям в День России

2 июня, в День России, к новосибирцам обратились первые лица города и области. Поздравления мэра Максима Кудрявцева и губернатора Андрея Травникова объединила общая мысль: сила страны — в единстве её народов.

Мэр сделал акцент на том, что 2026-й объявлен Президентом Годом единства народов России.

«В Новосибирске живут и работают представители десятков национальностей, и каждый вносит вклад в развитие города», — напомнил Кудрявцев. Он подчеркнул: движение мегаполиса вперёд — это отражение истории всей страны, а его успехи — частица славы Отечества. Отдельно глава города отметил преемственность поколений: герои прошлого, отстоявшие независимость Родины, передали эстафету современникам, которые сегодня защищают её безопасность.

Губернатор Андрей Травников назвал День России праздником, объединяющим всех в гордости за государство. «Россия — страна с непоколебимым духом и богатой тысячелетней историей, наполненной великими победами, славными традициями и выдающимися достижениями. Мы гордимся нашим народом — трудолюбивым, мужественным, стойким», — сказал глава региона. По его словам, именно единство и патриотизм останутся основой процветания страны.