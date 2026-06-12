На Михайловской набережной стартовал большой праздник ко Дню России

С полудня на Михайловской набережной развернулось масштабное празднование в честь Дня России. Мероприятие проходит в рамках федерального форума национальных культур «#ЭтоРоссия». Организаторы подготовили насыщенную программу, объединяющую традиции разных народов, сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Пространство набережной разделено на пять тематических зон: «Единство и наследие», «Сила духа и патриотизм», «Созидательный труд и мастерство», «Милосердие и взаимопомощь», «Традиции и вкус». На каждой площадке своя особая атмосфера. Гости могут найти занятие на любой вкус и возраст: от фольклорных марафонов и молодёжных игр до мастер-классов и гастрономических рядов с блюдами национальных кухонь.

До позднего вечера на главной сцене будут выступать ведущие артисты региона и творческие коллективы со всей страны. Зрителям представят уникальные хореографические и песенные шоу, демонстрирующие культурное многообразие России.