В Новосибирске с 1 сентября увеличат лимит сверхурочной работы вдвое

С 1 сентября 2026 года в Новосибирске, как и по всей стране, вступят в силу изменения в Трудовой кодекс, которые вдвое увеличивают годовой лимит сверхурочной работы — с нынешних 120 до 240 часов. Об этом сообщает портал SuperJob.

Руководитель юридической практики сервиса Александр Южалин пояснил, что увеличение нормы возможно исключительно при наличии коллективного договора или отраслевого соглашения, а также при обязательном письменном согласии самого работника и прохождении им предварительного медицинского осмотра. Работодатель, в свою очередь, должен обеспечить чёткий порядок направления сотрудников на медосмотры, диспансеризацию и профилактические обследования.

Новые правила оставляют жёсткие ограничения для ряда категорий. Для работников, занятых на вредных производствах с классом условий труда 3.3 и 3.4, сверхурочная работа свыше 120 часов в год по-прежнему запрещена. Пенсионеры, предпенсионеры и сотрудники с условиями труда класса 3.1 и 3.2 смогут работать сверх нормы только при согласии и отсутствии медицинских противопоказаний.

Что касается оплаты, то сверхурочные часы до 120 часов будут рассчитываться по действующим правилам, а всё время, отработанное свыше этого лимита, работодатель обязан компенсировать не менее чем в двойном размере.

Ранее сообщалось, что работающие пенсионеры с 1 августа получат прибавку до 470 рублей.