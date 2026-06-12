Работающие пенсионеры с 1 августа получат прибавку до 470 рублей

С 1 августа 2026 года работающие пенсионеры могут рассчитывать на увеличение пенсионных выплат. Как сообщает Life 8 июня, максимальная прибавка составит 470,28 рубля в месяц. Повышение связано с учётом до трёх пенсионных баллов — после январской индексации каждый балл стоит 156,76 рубля.

Ежегодный автоматический перерасчёт страховой пенсии по старости проводят тем пенсионерам, за которых в предыдущем году работодатели перечисляли страховые взносы. Никаких заявлений подавать не нужно — этим занимается Социальный фонд России (СФР). Прибавку получат официально трудоустроенные в 2025 году, а также те, за кого платили взносы. Те, кто начал работать недавно, тоже увидят увеличение, но в меньшем размере. Надбавка не положена работающим неофициально и получателям социальной пенсии.

Прибавка = количество пенсионных баллов (ИПК) × 156,76 рубля. Закон ограничивает учитываемые баллы тремя, отсюда максимум — 470,28 рубля. Перерасчёт произойдёт автоматически, но фактически деньги поступят не 1 августа, а в обычный день выплаты пенсии.

Специалисты советуют заказать электронную выписку из индивидуального лицевого счёта (ИЛС) на «Госуслугах» и убедиться, что данные о работе за 2025 год и поступлении взносов отражены верно. Если нашли ошибку — обратитесь к работодателю. Если с отчётностью всё в порядке, а прибавки нет — идите напрямую в СФР.