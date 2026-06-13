В Новосибирске полиция изъяла более 3600 пачек нелегальных сигарет за два рейда

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Новосибирску провели серию рейдов против нелегальной табачной торговли. В результате оперативных мероприятий из оборота изъяли крупные партии сомнительной продукции.

Первую партию обнаружили в гараже на улице Твардовского. Там оперативники нашли и изъяли 1446 немаркированных пачек сигарет общей стоимостью более 200 тысяч рублей. По данным полиции, весь товар предназначался для продажи. Второй точкой стало торговое помещение на улице Комсомольской, откуда вывезли 2185 пачек сигарет с явными признаками контрафакта на сумму свыше 300 тысяч рублей.

Всю изъятую продукцию уже направили на экспертизу. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел, а оперативники устанавливают круг лиц, причастных к незаконной деятельности, и каналы поставки контрафакта.

Ранее сообщалось, что житель Новосибирской области залез в квартиру бывшей жены, чтобы украсть сигареты.