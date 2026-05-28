Житель Новосибирской области залез в квартиру бывшей жены, чтобы украсть сигареты

Тогучинский районный суд вынес приговор местному жителю, который под Рождество обокрал квартиру своей бывшей супруги. Мужчину признали виновным в краже с незаконным проникновением в жилище и назначили наказание в виде принудительных работ.

Как установило следствие, обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пришёл к съёмной квартире экс-супруги в Тогучине. Убедившись, что внутри никого нет, а за его действиями никто не наблюдает, он открыл незапертую форточку окна первого этажа и пробрался внутрь. Добычей злоумышленника стали деньги и сигареты, а общий ущерб составил 5 380 рублей.

В суде мужчина полностью признал вину, однако давать показания отказался, сославшись на 51 статью Конституции. Потерпевшая при этом просила суд не наказывать бывшего мужа слишком строго.

Суд назначил сибиряку шесть месяцев принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.