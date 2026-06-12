Агроном Россельхозцентра назвал 8 правил богатого урожая картофеля

Многие дачники считают, что вырастить картофель проще простого: закопал весной, пару раз прополол — и осенью собирай мешками. Однако на практике часто получаются мелкие и больные клубни. Как превратить обычные грядки в образцовую плантацию, рассказал кандидат сельскохозяйственных наук, Павел Жирнов изданию «7 дней».

1. Жёсткий севооборот. Возвращать картофель на прежнее место можно только через 2–3 года. Лучшие предшественники — капуста, свёкла, морковь, огурцы, лук, чеснок и горох. Категорически нельзя сажать после томатов, баклажанов и перцев (общие вредители).

2. Надёжные сорта. Эксперт советует обратить внимание на коммерческие хиты: «Гала», «Зекура», «Беллароза», «Розара», «Ред Скарлетт», «Лилли» и «Винета». Именно они гарантируют мощный урожай и отличный вкус.

3. Осенняя вспашка. Грядки готовят в октябре. Весной останется только нарезать гребни: для песчаной почвы — небольшие рядки, для глинистой — высокие (для доступа кислорода).

4. Контроль температуры. В средней полосе сажают в первой половине мая, в северных регионах — в начале июня. Для ультрараннего урожая клубни накрывают пятилитровыми бутылками с отрезанным дном — получается мини-парник.

5. Отбраковка больных клубней. Перед проращиванием каждый клубень проверяют. Если при разрезе видны бурые пористые кольца с тёмной жидкостью — это гниль, такой материал только в утиль.

6. Проращивание и обработка. За 30–40 дней клубни раскладывают в решётчатые ящики. Перед посадкой окунают в раствор гумата, а для защиты от грибков и проволочника используют протравители (работать строго в маске и перчатках).

7. Защита ботвы. Чтобы клубни росли крупными, ботва должна оставаться зелёной до заморозков. С начала июля до середины августа каждые 12 дней проводят опрыскивание фунгицидами.

8. Схема посадки и окучивание. Между рядами — 80–90 см, между лунками — 35–40 см. Первое окучивание проводят через пару недель после прополки, строго до начала цветения.