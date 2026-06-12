Эксперт назвала три «красных флага» для покупателей новостроек

Основатель агентства недвижимости «БезФильтров» Ригина Гордеева в беседе с «Газетой.ру» перечислила тревожные сигналы, на которые стоит обратить внимание при покупке квартиры в новостройке. По её словам, в последние годы на рынке распространены сложные финансовые схемы, поэтому важно оценивать не только жильё и застройщика, но и условия сделки.

Первый «красный флаг» — экстремально низкая ипотечная ставка (0,1%, 3% или 5%). Бесплатной ипотеки не существует, предупреждает эксперт. За красивым платежом часто скрывается завышенная цена квартиры, дополнительные комиссии банка, дорогие страховки или ограничения на рефинансирование.

Второй тревожный сигнал — переносы сроков строительства в истории девелопера. Эксперт советует изучить проектную декларацию, данные Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), ход стройки и объём уже проданного жилья. «Самый дорогой квадратный метр — тот, который вы оплатили, но не получили вовремя», — отмечает Гордеева.

Третий «красный флаг» — ежемясячный платёж по ипотеке на пределе возможностей семьи. Если на выплаты уходит 40–50% совокупного дохода, это уже зона напряжения.

Кроме того, специалист рекомендует внимательно читать договор долевого участия (ДДУ) и ипотечный договор, особенно разделы о сроках передачи ключей, возможных доплатах за увеличение площади, стоимости страховки и условиях после окончания льготного периода.