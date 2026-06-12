Змеиная свадьба и память преподобного: что означает 12 июня по народному календарю

По народному календарю 12 июня — Змеиный день или Исаакий-Змеевик. Дата получила такое название не случайно: согласно поверьям, именно в этот период все пресмыкающиеся массово выползают из нор и пещер после зимней спячки и устраивают «свадебные процессии». Считалось, что змеи сцепляются в клубки и идут поездом по лесам, а правит этим шествием семиглавый змей. Встречу с такой процессией предки считали очень дурным знаком — вплоть до гибели, поэтому в лес лишний раз старались не ходить, а змей не тревожить и тем более не убивать (иначе сородичи жестоко отомстят).

В этот день советовали начать утро с молитвы преподобному Исаакию, подать милостыню, а также протереть зеркала до блеска — якобы к деньгам. Лучше посвятить день отдыху, а из дел — разве что посадить бобы. При этом под строгим запретом разжигание костров (привлекает нечистую силу), новые знакомства и покупки, ссоры, дальние поездки, а также поднятая с земли мелочь — к бедности. Дарить шкатулки в этот день тоже не стоит, по поверьям, это к обману.

Отсутствие росы на рассвете — к дождю, жара с утра — к грозам, а чистое небо и тишина сулят тёплый день. Обильное цветение шиповника предвещает суровую зиму, а беспокойное поведение шмелей — осадки.

Сон с 11 на 12 июня считается вещим и сбывается в течение недели, а вот дневной сновидение не сулит ничего хорошего. Именины в этот день отмечают: Александр, Алексей, Василий, Иван, Михаил, Павел, Фёдор, Яков, Анфуса, Ариадна и другие. Родившиеся 12 июня — по характеру жизнерадостные, энергичные и прагматичные люди с отличной интуицией, которые умеют добиваться цели, но иногда страдают от природной лени.