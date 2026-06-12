Ночная гроза обесточила часть Новосибирска и размыла дороги

В ночь с 11 на 12 июня над Новосибирском прошёл мощный грозовой фронт. По данным «Россети Новосибирск», стихия повредила линии электропередачи: молния ударила в опору, вышли из строя изоляторы, оборвались провода.

Пострадали и городские дороги с тротуарами — многие участки ушли под воду. Пешеходы и автомобилисты оказались в ловушке из луж.

Самые серьёзные последствия зафиксированы в Заельцовском районе. На пересечении улицы Аэропорт и Мочищенского шоссе потоки воды размыли грунт, и тротуар обрушился прямо над проложенной кабельной линией.

Энергетики заблаговременно перешли на усиленный режим работы. К ликвидации аварий привлекли более 20 специалистов, 11 бригад и 12 единиц техники. К утру большинству потребителей вернули электричество, в том числе за счёт переключения на резервные схемы.

Ремонт повреждённого участка кабеля продолжается. Работы осложнены размытой почвой и обломками разрушенной инфраструктуры. Близлежащие дома и социальные объекты временно запитаны от дизельных генераторов.