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общество

Садоводам на заметку: бумага с эфирным маслом избавила участок от муравьёв за ночь

Фото: Magnific/ Сиб.фм
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Как пишет портал «Усолье.инфо», дачники нашли простой и экологичный способ борьбы с муравьями — достаточно обычной бумаги и эфирных масел. Метод помогает избавиться от нежелательных насекомых буквально за одну ночь без применения дорогой химии.

В чём суть? Муравьи ориентируются по запахам. Листы бумаги (крафт-бумагу или бумажные полотенца) смачивают несколькими каплями эфирного масла — мяты, лаванды или хвои — и раскладывают возле муравейников или на ветках деревьев. Резкий аромат отпугивает насекомых, и они уходят искать более тихие места. По словам специалиста по овощным культурам Алексея Данилова, муравьи действительно не переносят такие запахи.

Дополнительные плюсы: Масло эвкалипта помогает также против тли, а сосновое — от слизней. В отличие от инсектицидов, эфирные масла не накапливаются в почве и плодах. Запах держится 7–10 дней в сухую погоду, но после дождя бумажные барьеры лучше заменить. Метод одинаково эффективен и для садовых, и для лесных муравьёв.

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