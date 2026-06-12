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общество

Эксперт назвала три слова, которые опасно говорить мошенникам

Фото: Magnific
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Руководитель городского онлайн-проекта «Перезвони сам» (департамент информационных технологий Москвы) Валентина Шилина перечислила слова и выражения, которых стоит избегать в разговоре с подозрительными собеседниками.

По словам эксперта, мошенники используют синтезированную речь и склеивают отдельные произнесённые жертвой фразы в целое предложение. Особенно опасны такие слова, как «да», «подтверждаю», а также полное предложение: «Да, я подтверждаю перевод». Собрав из обрывков разговора нужную интонацию и последовательность, злоумышленники могут использовать запись для подтверждения финансовых операций.

Единственная безопасная фраза, которую рекомендует произносить специалист в случае сомнений: «Я сейчас перезвоню сам». После этого следует немедленно прекратить диалог и связаться с банком или организацией по официальному номеру.

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