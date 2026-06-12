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общество

Офицеры СК России по Новосибирской области навестили воспитанников центра «Семья» в канун Дня России

Фото: Magnific/ Сиб.фм
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Накануне Дня России сотрудники Следственного управления СК РФ по Новосибирской области посетили Центр социальной помощи семье и детям «Семья». В учреждении живут ребята, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. У каждого из них своя непростая история, но в центре дети находят не только кров и заботу, но и необходимое человеческое тепло. Воспитанники всегда с нетерпением ждут гостей — особенно представителей регионального управления Следственного комитета.

В преддверии праздника офицеры выступили перед детьми с лекцией о роли патриотизма в современном обществе. Екатерина Щенева рассказала подшефным о духовности и единении российского народа, а также о подвигах земляков, совершённых в годы Великой Отечественной войны.

В ответ ребята подготовили поэтическое выступление: они выразительно читали стихотворения, посвящённые России, воспевая красоту природы, героизм предков, богатство культуры и традиций страны.

Мероприятие прошло в тёплой и дружеской атмосфере, оставив яркие впечатления как у детей, так и у сотрудников ведомства. Подобные встречи, отмечают организаторы, помогают воспитывать у подрастающего поколения патриотизм и уважение к культурному наследию России.

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