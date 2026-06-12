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экономика

Тепловоз сошёл с рельсов на станции Инская под Новосибирском

Фото: Сиб.фм / прокуратура
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Новосибирская транспортная прокуратура начала проверку после схода подвижного состава на станции Инская Западно-Сибирской железной дороги.

По предварительным данным, инцидент произошёл 12 июня около 16:00 по местному времени. Во время маневровых работ тепловоз сошёл с пути, но не опрокинулся.

На движение поездов происшествие не повлияло — задержек на станции не было. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

Прокуратура оценит, как соблюдались требования безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

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Александр Борисов
журналист

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