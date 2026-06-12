Водителей могут освободить от платы за парковку при ряде условий

Министерство транспорта России подготовило разъяснения к проекту поправок в закон «Об организации дорожного движения». Ведомство предложило освобождать водителей от оплаты парковки, если они по не зависящим от них обстоятельствам не смогли внести деньги. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на документ.

В действующей версии закона прописано, что оплатить стоянку можно наличными или безналичным способом. В поправках Минтранс предлагает предусмотреть «альтернативные способы» на случай, когда стандартная оплата недоступна. Конкретные варианты регионы установят самостоятельно, но ведомство требует обеспечить к ним доступ.

Главное нововведение: если пользователь по независящим от него причинам не смог внести плату за услугу, он «освобождается от обязанности по оплате за соответствующий период», — уточнили в министерстве.

Кроме того, в поправках прописано право оплачивать парковку не сразу, а в течение суток после начала парковочной сессии. Проект был опубликован для общественного обсуждения 27 мая, оно продлится до 26 июня.