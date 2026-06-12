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общество

На Монументе Славы 158 полицейских получили первые офицерские погоны

Фото: пресс-служба мэра Новосибирска Максима Кудрявцева/ Сиб.фм
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Сегодня на Монументе Славы в Новосибирске 158 сотрудников органов внутренних дел получили новые звания и первые в своей жизни офицерские погоны. Торжественную церемонию проводят совместно с ГУ МВД России по Новосибирской области с 2021 года, сообщил мэр города Максим Кудрявцев.

Глава города подчеркнул, что в этот значимый день проведение мероприятия именно у Монумента Славы глубоко символично: оно олицетворяет преемственность поколений, связывая ратные подвиги предков с современным служением Отечеству в непростое для страны время.

За плечами выпускников — успешная стажировка и серьёзная подготовка. Молодым офицерам предстоит нести службу в самых ответственных подразделениях: от уголовного розыска и следствия до патрульно-постовой службы и работы участковых.

Перед ними стоит задача достойно нести звание офицера российской полиции, опираясь на мужество, честь и справедливость, защищая Родину и поддерживая стабильность в нашем регионе, — говорится в сообщении мэра.

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